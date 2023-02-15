Назван самый безопасный округ в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники прокуратуры посчитали статистику преступлений по округам за январь 2023 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в среду, 15 февраля.

По данным ведомства, за прошедший месяц меньше всего преступлений было совершено в Зеленограде — всего 234. Это на семь процентов меньше, чем за январь прошлого года.

На втором месте оказался ТиНАО. В Новой Москве за отчетный период произошло 367 преступлений, что на 30 процентов меньше, чем за тот же период в 2022 году.

Замкнул тройку юго-запад столицы. В ЮЗАО за январь текущего года произошло 793 преступления. Этот показатель также снизился по сравнению с прошлым годом почти на девять процентов.

Всего в столице за первый месяц года зарегистрировали 10 080 преступлений.

За весь 2022 год при этом было совершено 136 880 правонарушений. По сравнению с 2021 этот показатель снизился на 4,5 процента.