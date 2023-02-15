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Названы самые опасные округа Москвы

Степан Жирнов

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Названы самые опасные округа Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Наибольшее количество преступлений с начала года произошло на территории ЦАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в среду, 15 февраля.

По данным ведомства, из 10 000 преступлений, совершенных в столице за январь 2023 года, 1531 произошло в центре города. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 0,8 процента.

На втором месте оказался юг Москвы. В ЮАО произошло 1147 преступлений.

На третьем месте в антирейтинге оказался ВАО: 1054 правонарушения.

Ранее в прокуратуре рассказали о том, какие округа оказались самыми безопасными в январе 2023 года.

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