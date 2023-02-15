Стоматологи в России столкнулись с нехваткой импортных препаратов

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Российские стоматологи столкнулись с нехваткой некоторых импортных материалов и препаратов для лечения зубов. Об этом в среду, 15 февраля, рассказали представители стоматологических клиник.

— У нас очень высокотехнологичная отрасль. Если вдруг правда закроются поставки, в том числе параллельный импорт, по очень многим позициям не то что российских аналогов не найдем хорошего качества, но и китайских. То есть многие позиции заменить будет просто нечем, — сказал представитель «Ортодонт Комплекс».

У многих клиник уже возникли проблемы с закупками «Убистезина». Производитель анестетика весной 2022 года объявил об уходе с российского рынка.

Препарат начали заменять отечественным «Артикаин-Бинергия», но его приходится вкалывать в большем объеме. Кроме того, стало известно, что в Россию перестал поставляться цемент «Витремер» и шлифовальные диски, передает РБК.

До этого Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила, что в российских аптеках нет дефицита антибиотиков. Согласно данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, в гражданском обороте имеется свыше 10,5 миллиона упаковок амоксициллина, более 2,4 миллиона упаковок цефуроксима и цефексима и так далее.