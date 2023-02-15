Интимные фото и видео: в МВД рассказали на что идут вымогатели ради денег

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Чаще всего вымогатели в интернете пользуются той информацией, которую потерпевшие высылают им самостоятельно. Об этом на пресс-конференции, проходившей в редакции «Вечерней Москвы», сообщил заместитель начальника 12-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по столице Владимир Прасолов.

По его словам, сначала злоумышленник втирается в доверие и под разными предлогами просит от жертвы фото и видеоматериалы интимного характера. А получив, начинает шантажировать нового знакомого.

Среди многообразия популярных способов Прасолов выделил три основные схемы, в том числе подставные онлайн-кастинги, проводимые по видеосвязи, а также несколько вариантов фиктивных знакомств на специализированных сайтах.

В первом случае злоумышленник через мессенджеры и социальные сети приглашает девушек на онлайн-кастинги для участия в различных телешоу и в съемках клипов. Под этим предлогом злоумышленник просит «показать тело», чтобы якобы проверить наличие шрамов или татуировок. В этот же момент аферист включает запись. По окончании кастинга злоумышленник грозится распространить видео в соцсетях и требует денег за удаление данных. Если угроза не подействовала, вымогатель публикует видео на подложном сайте и обращается к жертве от имени других таких же пострадавших, которые готовы нанять хакера, взломать сайт и удалить материалы за вознаграждение.

Второй способ связан со знакомствами на специализированных сайтах. Злоумышленники регистрируют поддельные аккаунты и под видом девушек знакомятся с молодыми людьми. В процессе общения аферисты отправляют жертвам интимные фотографии от имени «новых знакомых» и просят ответить взаимностью. После получения компромата вымогатели шантажируют потерпевших, угрожая распространить снимки в социальных сетях.

Третья схема задействует как сайты знакомств, так и целую «труппу» мошенников. Согласно этому способу, девушка, состоящая в преступной группе, знакомится с молодыми людьми и приглашает их в определенное заведение, организованное ее сообщниками. После того как мужчины приходят на свидание и угощают девушку чем-то несущественным, они получают баснословные счета. Для того чтобы убедить юношу расплатиться, злоумышленники оказывают психологическое давление на него или применяют физическую силу, а порой даже заставляют оформить заем в микрокредитных организациях.

Как раз такие случаи произошли с несколькими гражданами на севере Москвы. В неприметном кафе на Дмитровском шоссе пострадавшим предлагали угостить «новых знакомых» чаем и фруктовой нарезкой за 37 тысяч рублей.