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Приметы и советы

Как не стать жертвой аферистов при знакомствах в интернете

Степан Жирнов

Сюжет: 

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Происшествия
Как не стать жертвой аферистов при знакомствах в интернете
Фото: pixabay.com

Чтобы не стать жертвами мошенников, гражданам следует проявлять бдительность при знакомствах в интернете. Об этом на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы», рассказал заместитель начальника 12-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по столице Владимир Прасолов.

По его словам, москвичам следует обращать внимание на подозрительные мелочи при общении с незнакомцами в Сети. Например, мошенники и вымогатели никогда не согласятся на общение в реальном времени или на личную встречу. При удаленном разговоре злоумышленник не будет вступать в голосовой диалог, а сошлется на сломанный микрофон.

Также Прасолов посоветовал гражданам обращать внимание на отзывы о заведении, в которое они планируют идти с новыми знакомыми, а по прибытии на место — требовать меню с указанием стоимости блюд.

Ранее в рамках пресс-конференции Прасолов рассказал, какими способами чаще всего пользуются злоумышленники, занимающиеся вымогательством в интернете.

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