Москвичам рассказали, как телефонные мошенники обманывают своих жертв

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Главная цель телефонного мошенника при разговоре с жертвой — вывести ее из спокойного состояния. Об этом рассказал заместитель начальника 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Вячеслав Отраднов на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы» в среду, 15 февраля.

По его словам, преступники стремятся различными способами вывести человека из эмоционального равновесия. Для этого аферисты могут запугать, заинтересовать или обрадовать внезапной выгодой. Также мошенники будут постоянно торопить свою жертву, чтобы она не успела все обдумать.

Помимо этого, злоумышленники активно используют телефонию и технологию подмены номеров. По словам Отраднова, не стоит слепо доверять появившейся на экране телефона комбинации цифр.

Ранее стало известно, как не стать жертвой мошенников или вымогателей при знакомствах в интернете.