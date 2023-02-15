Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали, как телефонные мошенники обманывают своих жертв

Степан Жирнов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Москвичам рассказали, как телефонные мошенники обманывают своих жертв
Фото: shutterstock

Главная цель телефонного мошенника при разговоре с жертвой — вывести ее из спокойного состояния. Об этом рассказал заместитель начальника 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Вячеслав Отраднов на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы» в среду, 15 февраля.

По его словам, преступники стремятся различными способами вывести человека из эмоционального равновесия. Для этого аферисты могут запугать, заинтересовать или обрадовать внезапной выгодой. Также мошенники будут постоянно торопить свою жертву, чтобы она не успела все обдумать.

Помимо этого, злоумышленники активно используют телефонию и технологию подмены номеров. По словам Отраднова, не стоит слепо доверять появившейся на экране телефона комбинации цифр.

Ранее стало известно, как не стать жертвой мошенников или вымогателей при знакомствах в интернете.

Деньги МВД Пресс-конференции Преступления Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте