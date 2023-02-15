Мужчина хранил в подмосковной квартире более 50 килограммов героина

Фото: Пресс-центр МВД России

В Подмосковье мужчина организовал в арендованной квартире склад запрещенных веществ. Об этом сообщила официальный представитель Ирина Волк в среду, 15 февраля.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов вычислили потенциального наркоторговца в городе Лосино-Петровском. Им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В арендованной квартире мужчина организовал склад по хранению особо крупных партий запрещенных веществ. По его словам, он собирался продавать их через тайники-закладки на территории Московской области.

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В ходе обысков было изъято более 51 килограмма героина и еще пять килограммов гашиша. Наркотики хранились в детских кроватках, а также были спрятаны на балконе и на кухне. Объем запрещенных веществ рассчитан примерно на 80 тысяч разовых доз, а стоимость его на черном рынке может достигать 150 миллионов рублей.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигуранта заключили под стражу.

Другого наркоторговца задержали в подъезде на северо-востоке Москвы. При себе у него было более 150 граммов запрещенных веществ.