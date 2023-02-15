В МВД рассказали, как избежать обмана при покупках в интернете

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Продавцы-мошенники используют поддельные ссылки для оплаты товара на интернет-площадках. Об этом рассказал заместитель начальника 6-го отдела управления уголовного розыска столичного ГУ МВД России Вячеслав Отраднов в среду, 15 февраля.

По его словам, наиболее популярная схема обмана при торговле в Сети начинается с публикации объявления с товаром средней ценовой категории. Когда на него откликается покупатель, продавец всеми силами пытается его уговорить воспользоваться услугой доставки.

— В момент удаленной оплаты аферист присылает клиенту фишинговую ссылку, пройдя по которой жертва видит практически идентичную с официальным сайтом торговой площадки страницу. Но вместо магазина средства отправляются прямо на счет злоумышленника, — объясняет Отраднов.

Вскоре после этого доставка якобы срывается. Тогда злоумышленник отправляет жертве ссылку на форму для возврата средств, но по факту ею оказывается все та же фишинговая страница, на которой слово «оплатить» заменено на «вернуть».

— Для того чтобы уберечься от мошенников, следует приобретать товары в проверенных местах, тщательно, до каждой буквы проверять адрес страницы сайта, а также обращать внимание на подозрительные элементы сайта и малое количество страниц, — резюмировал Отраднов.

Ранее стало известно, каким образом телефонные мошенники заставляют своих жертв расставаться с деньгами.