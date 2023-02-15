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В МВД раскрыли топ-3 мошеннических схем

Степан Жирнов

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В МВД раскрыли топ-3 мошеннических схем
Фото: Pixabay

Самыми распространенными видами дистанционного мошенничества являются схемы с лжесотрудниками банков, фиктивными родственниками, а также с продажами товаров через фишинговые сайты. Об этом на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы» в среду, 15 февраля, рассказал заместитель начальника 6-го отдела управления уголовного розыска столичного ГУ МВД России Вячеслав Отраднов.

По его словам, самый распространенной пример — телефонный звонок, при котором злоумышленник выдает себя за кого-то другого, пытаясь узнать у абонента конфиденциальную информацию, играя на чувствах человека, обманывая или шантажируя его.

— Социальная инженерия или, говоря другими словами, атака на человека — это совокупность психологических и социологических приемов, методов технологий, которые позволяют получить конфиденциальную информацию, — рассказывает Отраднов.

По его словам по всех случаях нужно немедленно прекратить разговор и уточнить информацию самостоятельно — в банке или у родственников.

То же самое касается фишинговых сайтов. По словам Отраднова, чтобы распознать фишинговый сайт, нужно проверить адрес ресурса.

— Адрес сайта будет отличаться от настоящего несколькими символами, или в адресной строке будет отсутствовать запись протокола https. Также будут отличаться малозначительные элементы дизайна сайта, — резюмировал представитель ведомства.

Ранее стало известно, что с начала года в Москве каждое четвертое преступление было на счету различных аферистов.

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