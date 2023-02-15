Собянин: Более девяти миллионов предварительных диагнозов поставили врачи Москвы при помощи искусственного интеллекта

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На сегодняшний день технологии компьютерного зрения выявляют патологии по 19 направлениям лучевых исследований, а к концу года их станет более 50. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Буквально на днях с помощью ИИ стали распознавать сколиоз позвоночника на рентгене. Все эти цифровые решения будут доступны для столичного здравоохранения. В общей сложности нейросети помогли врачам проанализировать больше 8,5 миллиона снимков лучевых исследований, — сказал глава города.

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При этом лучевая диагностика является не единственным направлением, в котором нейросети помогают медикам. В поликлиниках работает Система поддержки принятия врачебных решений, с помощью которой было поставлено уже свыше девяти миллионов предварительных диагнозов.

Также искусственный интеллект позволил сократить в 10 раз время на назначение дополнительных исследований и консультаций для подтверждения диагноза, написал Собянин в Telegram-канале.

Недавно заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные специалисты разработали новые стандарты для систем искусственного интеллекта в медицине и систем менеджмента качества. Новые требования вступили в силу с начала текущего года.