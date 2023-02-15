Депутат Мосгордумы Головченко: Сектор МСП положительно реагирует на меры поддержки Москвы

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Количество малых и средних предприятий в столице увеличилось на семь процентов в прошлом году благодаря антикризисным мерам поддержки. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— Меры поддержки, которые запустила Москва, оказали влияние и в моральном плане: правительство Москвы и мэр Сергей Собянин вводили меры оперативно, реагируя на изменения рыночных условий с исключительно высокой скоростью, — отметил он.

При этом в сфере производства прирост числа предприятий составил 4,2 процента, научных разработок и исследований — 2,8 процента, а в секторе связи и IT — 3,4 процента. После ухода западных компаний на многих рынках освободились ниши для новых стартапов и производств, передает слова Головченко агентство городских новостей «Москва».

Для помощи предпринимателям город выделял в прошлом году гранты, которые можно было направить на создание импортозамещающих производств, покупку или лизинг оборудования и многое другое. Кроме того, в Москве продолжает действовать программа льготных кредитов для начинающих в размере пяти миллионов рублей.