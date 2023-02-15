МВД сняло обвинение с актрисы Большовой за смерть женщины в Калужской области

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Сотрудники правоохранительных органов не увидели состава преступления в действиях Анны Большовой, которая стала участницей смертельного ДТП в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России в среду, 15 февраля.

По версии следствия, виновным в смерти женщины может быть ее сожитель. Мужчина привез пьяную женщину в деревню Грачевка Жуковского района на личном автомобиле, бросил ее на дорогу поперек проезжей части и уехал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». При этом к актрисе у правоохранительных органов вопросов теперь нет.

Авария, о которой идет речь, произошла в деревне Грачевка Калужской области ночью 14 октября. При повороте на неосвещенную улицу автомобиль, за рулем которого была актриса Анна Большова, наехал на лежащую на дороге женщину. В результате ДТП местная жительница скончалась. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».