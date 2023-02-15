Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МВД сняло обвинение с актрисы Большовой за смерть женщины в Калужской области

Степан Жирнов
Происшествия
МВД сняло обвинение с актрисы Большовой за смерть женщины в Калужской области
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сотрудники правоохранительных органов не увидели состава преступления в действиях Анны Большовой, которая стала участницей смертельного ДТП в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России в среду, 15 февраля.

По версии следствия, виновным в смерти женщины может быть ее сожитель. Мужчина привез пьяную женщину в деревню Грачевка Жуковского района на личном автомобиле, бросил ее на дорогу поперек проезжей части и уехал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». При этом к актрисе у правоохранительных органов вопросов теперь нет.

Авария, о которой идет речь, произошла в деревне Грачевка Калужской области ночью 14 октября. При повороте на неосвещенную улицу автомобиль, за рулем которого была актриса Анна Большова, наехал на лежащую на дороге женщину. В результате ДТП местная жительница скончалась. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

Калужская область Знаменитости Смерть ДТП МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте