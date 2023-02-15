Минпромторг сообщил о приостановке поставок «Виагры» американской компанией Viatris

Фото: shutterstock

Американская фармацевтическая компания Viatris приняла решение о приостановке поставок в Россию таблеток «Виагра». Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

— Лекарственный препарат с торговым наименованием «Виагра» соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО «Виатрис» проинформировал о приостановлении поставок препарата «Виагра» в лекарственной форме таблетки, — говорится в сообщении.

Несмотря на это, в стране имеется технологическая возможность для производства собственного аналога, передает РИА Новости.

До этого Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила, что в российских аптеках нет дефицита антибиотиков. Согласно данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, в гражданском обороте имеется свыше 10,5 миллиона упаковок амоксициллина, более 2,4 миллиона упаковок цефуроксима, цефексима и так далее.