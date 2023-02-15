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Сестра погибшей в ДТП назвала несправедливым решение снять обвинения с Анны Большовой

Ирина Игнатенко
Общество
Сестра погибшей в ДТП назвала несправедливым решение снять обвинения с Анны Большовой
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Полиция не нашла состава преступления в действиях актрисы Анны Большовой и возложила вину за смертельное ДТП в Калужской области на сожителя погибшей. Сестра погибшей Анастасия Городилова заявила, что не согласна с решением суда и считает его несправедливым.

— Хотите услышать мое мнение — справедливо это или не справедливо? Нет, не справедливо, — сказала она в комментарии «360».

Обжаловать решение семья погибшей Олеси Борисенко пока не собирается. Также они не планируют комментировать другие обстоятельства дела.

Авария произошла ночью 14 октября 2022 года в деревне Грачевке. Актриса на Audi наехала на повороте на 31-летнюю местную жительницу. Актриса сама вызвала на место ДТП скорую помощь и полицию.

Медики не успели помочь, женщина умерла на месте. Позднее в ее крови нашли четыре промилле алкоголя и травмы на теле, а жители деревни заподозрили сожителя — он мог смертельно избить погибшую до ДТП.

Подробнее о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

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