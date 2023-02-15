Курс евро на Мосбирже составил 80 рублей впервые с апреля 2022 года

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Курс евро на Московской бирже впервые с апреля прошлого года поднялся до отметки 80 рублей. Об этом в среду, 15 февраля, свидетельствуют данные торгов.

Согласно представленным данным, курс европейской валюты на 13:27 по московскому времени составлял 79,91 рубля, прибавив 66 копеек.

Доллар в свою очередь подорожал на 70 копеек. Стоимость американской валюты в ходе торгов составляла 74,50 рубля, отмечается на сайте Мосбиржи.

По словам эксперта по фондовому рынку Михаила Зельцера, курс евро зависит как от внешней траектории евро относительно глобального доллара, так и от внутренней экономической обстановки в России.

Курс евро растет из‑за слабости глобального доллара после решения ФРС снизить темп повышения ключевой ставки. Что касается российской валюты, то рубль в настоящее время показывает снижение.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в 2023 году курс доллара и евро может незначительно снизиться. Это связано с тем, что рост доллара и евро в конце прошлого года был искусственным.