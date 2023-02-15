Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В День защитника Отечества мужчины смогут бесплатно посетить Музей Победы. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Музей Победы в День защитника Отечества приглашает москвичей и гостей столицы на бесплатную праздничную программу. Также 23 февраля вход в главное здание музея на Поклонной горе будет бесплатным для мужчин (кроме экспозиций «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа»), — говорится в сообщении.

В этот же день в музее пройдут экскурсии «Параллели прошлого и настоящего». Также впервые экскурсии объединят три знаковых выставки музея — «Обыкновенный нацизм», «Обыкновенный NATOцизм» и «Zаветам Vерны», где покажут снимки и документы, рассказывающие об агрессивной политике Североатлантического альянса, а также наглядные доказательства поддержки, которую оказывало и продолжает оказывать НАТО националистическим батальонам.

До этого сообщалось, что в период с 20 по 25 февраля в Музее Победы состоится первый общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству». Гости фестиваля смогут посетить показы порядка 30 фильмов и творческие встречи с их создателями.