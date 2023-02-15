Более 250 бесплатных экскурсий пройдет в Москве с 18 по 21 февраля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

18, 19 и 21 февраля в столице пройдет более 250 бесплатных экскурсий в рамках акции «Московские истории», приуроченной ко Дню гида. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Акция «Московские истории» стала доброй традицией Всемирного дня гида и полюбилась москвичам: за три года в бесплатных экскурсиях приняли участие более 18 тысяч человек. В этом году город подготовил больше 250 тематических прогулок по Москве, — рассказал первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Уточняется, что в рамках акции горожане и туристы смогут, побывать в парках, усадьбах, музеях и спортивных комплексах 11 административных округов столицы.

Записаться на экскурсии можно 15 и 16 февраля на официальном сайте туристического сервиса Russpass. Там можно выбрать мероприятие и ознакомиться с полным списком всех бесплатных событий, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что мужчины смогут бесплатно посетить Музей Победы 23 февраля.