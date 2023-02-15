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ЦППК изменит график электричек в праздничные дни в феврале

Араз Салехов
Город
ЦППК изменит график электричек в праздничные дни в феврале
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В период февральских праздников будут назначены дополнительные экспресс-поезда, электрички будут курсировать по специальному графику. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— В выходные и праздничные дни февраля электропоезда ЦППК на всех направлениях будут курсировать по специальному графику. Компания вносит изменения в расписание электропоездов совместно с МЖД, — говорится в сообщении.

Такое решение было принято в связи с тем, что люди накануне Дня защитника Отечества чаще ездят в область, а после них — в Москву. Поезда будут курсировать 22 февраля по расписанию пятницы, 23, 24 февраля — по расписанию субботы.

В период с 16 по 19 февраля будет изменено расписание некоторых поездов Киевского направления Московской железной дороги. Причиной изменения расписания поездов является проведение работ по переводу на цифровую систему управления движением станции Внуково и перегона Внуково — Солнечная для обеспечения тактового движения поездов будущего МЦД-4.

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