Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Таролог Янко рассказала, какие изменения ждут человечество в ближайшие годы

Ирина Игнатенко
Общество
Таролог Янко рассказала, какие изменения ждут человечество в ближайшие годы
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

О том, какие изменения ждут человечество и нашу эпоху в ближайшие годы, рассказала ясновидящая и таролог Галина Янко.

По ее словам, в период с 2025 по 2027 год в мире произойдут действительно большие перемены.

— В 2025 году мы придем к согласию и миру. Это будет год, который завершит цикл разрушений, а мы наконец придем к миру и единству, — рассказала она в комментарии Общественной службе новостей.

В 2027 году, по словам Янко, человечество ждут глобальные изменения. Многие сферы жизни будут усовершенствованы.

Эксперт добавила, что с 2025-го по 2027-й будет много переломов, изменений, которые будут направлены в лучшую сторону.

Также таролог Екатерина Сбитенькова назвала четыре знака зодиака, которым необходимо быть внимательнее и осторожнее в середине февраля 2023 года.

Прогнозы таролог Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте