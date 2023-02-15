Таролог Янко рассказала, какие изменения ждут человечество в ближайшие годы
О том, какие изменения ждут человечество и нашу эпоху в ближайшие годы, рассказала ясновидящая и таролог Галина Янко.
По ее словам, в период с 2025 по 2027 год в мире произойдут действительно большие перемены.
— В 2025 году мы придем к согласию и миру. Это будет год, который завершит цикл разрушений, а мы наконец придем к миру и единству, — рассказала она в комментарии Общественной службе новостей.
В 2027 году, по словам Янко, человечество ждут глобальные изменения. Многие сферы жизни будут усовершенствованы.
Эксперт добавила, что с 2025-го по 2027-й будет много переломов, изменений, которые будут направлены в лучшую сторону.
Также таролог Екатерина Сбитенькова назвала четыре знака зодиака, которым необходимо быть внимательнее и осторожнее в середине февраля 2023 года.