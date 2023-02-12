Таролог назвала, каким знакам зодиака нужно быть осторожными в середине февраля

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Середина февраля — это вполне удачный период. У многих появится возможность изменить те вещи, которые их не устраивают. Но некоторые представители зодиакального круга рискуют своей стабильностью. Необдуманные поступки могут их лишить имеющихся благ и перспектив. Таролог Екатерина Сбитенькова назвала четыре знака зодиака, которым необходимо быть внимательнее и осторожнее в середине февраля 2023 года, и рассказала почему.

Последний месяц зимы станет настоящим испытанием для Рака. Особенно их будет выматывать работа. Коллеги так и норовят переложить дополнительные обязанности на него. Если послушно соглашаться, то можно выгореть. И тогда вместо приятных прогулок в начале весны их ждет постельный режим.

В середине месяца у Раков есть отличный шанс научиться перераспределять обязанности. Не нужно бояться делегировать дела другим. Это касается не только работы, но и дома. Им стоит научиться балансировать между трудом и отдыхом. Полный релакс поможет восстановить свои силы и набраться вдохновения для новых свершений.

В середине февраля Козерогами попытаются воспользоваться нечестные персоны. Это могут быть искусные мошенники и манипуляторы. Поэтому не нужно доверять никому на слово, а следует все перепроверять. Особенно осторожными и внимательными стоит быть при работе с документами.

Таролог не советует конфликтовать и вступать в споры. Любые дискуссии, общение на повышенных тонах не принесут ничего хорошего. Козероги попросту в никуда сольют свой ресурс, а ведь сейчас оптимальное время для планирования и активных действий.

Водолеям хочется принимать желаемое за действительное. Это огромная ошибка, о которой они уже совсем скоро пожалеют. Поэтому не нужно обманывать себя. Следует помнить, что за слишком привлекательными предложениями стоят чьи-то интересы. И вряд ли тот человек, который хочет заработать на них, думает о благополучии Водолея.

В середине февраля Рыб ждет настоящее испытание. Непредвиденное событие выбьет их из колеи. Ни в коем случае не нужно действовать импульсивно. Эмоции затуманивают разум, и Рыбы не смогут трезво оценивать ситуацию. Когда они успокоятся, то поймут, что ничего страшного на самом деле не произошло. Таролог посоветовала перепроверить все документы. Особое внимание следует уделить загранпаспорту: на месте ли он, до какого числа годен, сообщается на портале Rsute.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет приятный сюрприз в виде неожиданной прибыли в воскресенье, 12 февраля.