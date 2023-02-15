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ФСБ задержала украинского террориста, приехавшего в Ростов-на-Дону под видом беженца

Степан Жирнов
Происшествия
ФСБ задержала украинского террориста, приехавшего в Ростов-на-Дону под видом беженца
Фото: shutterstock

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали члена националистического полка «Азов»*, который въехал в Россию под видом беженца. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ в среду, 15 февраля.

По данным ведомства, гражданин Украины вступил в террористическую организацию в 2016 году и активно участвовал в деятельности группировки, в том числе и в так называемом марше наций, прошедшем в Киеве.

Позже мужчина прибыл в Россию и попытался легализоваться. Однако при этом остался верен организации и ультраправым взглядам. Более того, он агитировал местную молодежь, пропагандировал националистические взгляды и продвигал интересы террористов.

По данному факту в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Фигуранта заключили под стражу.

Ранее стало известно о том, что сотрудники ФСБ ликвидировали бандитов, которые готовили теракт в Ставропольском крае.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Ростов-на-Дону ФСБ батальон «Азов» Терроризм Уголовные дела
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