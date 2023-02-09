ФСБ ликвидировала бандитов, планировавших совершение теракта в Ставропольском крае

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Ставропольском крае во время контртеррористической операции ликвидировали бандитов, которые планировали совершить теракт на одной из железнодорожных станций. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета.

Уточняется, что в среду, 8 февраля, была получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитов, которые планировали совершить теракт на одной из железнодорожных станций. Начальник краевого УФСБ РФ принял решение о проведении контртеррористической операции.

Жители близлежащих домов были эвакуированы, чтобы исключить возможные жертвы.

Блокированным в доме бандитам сотрудники ФСБ предлагали сложить оружие и сдаться. В ответ они открыли огонь, и их пришлось нейтрализовать.

Отмечается, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. В настоящее время на месте боестолкновения проходят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

До этого сотрудники фсб задержали в Свердловской области троих граждан РФ, которые готовили теракт на железнодорожном объекте. В ходе обысков по местам проживания задержанных были изъяты символика украинского националистического вооруженного формирования, средства связи и подробная схема расположения объектов регионального отделения ОАО «РЖД».