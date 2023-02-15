Московский разработчик средств связи ускорил производство благодаря нацпроекту «Производительность труда»

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Московская компания, занимающаяся выпуском и разработкой современных средств связи, во время первого этапа реализации национального проекта «Производительность труда» увеличила скорость производства почти на 40 процентов. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

Компании удалось усовершенствовать процесс производства телефонных станций для беспроводной связи, которые используют экстренные и специальные службы. Этого удалось достичь при помощи применения технологии бережливого производства.

В ходе анализа специалисты выяснили, что перемещение сотрудников и продукции между этажами приводит к потерянному времени. Оборудование удалось расположить в других местах, что позволило сократить расстояние в ходе перемещений почти на 20 процентов.

Кроме того, специалисты организовали рациональную систему хранения и разработали порядок производственных операций. Это позволило сократить срок изготовления продукции на шесть суток, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что участник нацпроекта «Производительность труда» увеличил выпуск насосного оборудования на 44 процента.