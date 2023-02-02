Участник нацпроекта «Производительность труда» увеличил выпуск насосного оборудования на 44 процента

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Столичная компания по изготовлению насосного оборудования в морском и специальном исполнении «Лопастные гидравлические машины» за полгода участия в напроекте «Производительность труда» увеличила выпуск продукции на 44 процента. Об этом сообщили в столичном Департаменте экономической политики и развития в четверг, 2 февраля.

Фирма решила увеличить производство гидравлических насосов, использующихся в системах охлаждения и пожаротушения на кораблях, судах и в береговых сооружениях. В течение шести месяцев компания работала с экспертами, которые помогли снизить время изготовления продукции на 40 суток — с 126 до 86, а неиспользуемые запасы на линии уменьшить на 56 процентов.

Сотрудники компании планируют использовать наработанные практики в производстве, сборке, закупке, обслуживании и ремонте насосного оборудования, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в период с января по ноябрь 2022 года столичные предприятия увеличили выпуск электрооборудования почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.