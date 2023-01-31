Участниками нацпроекта «Производительность труда» в 2022 году стали 111 столичных компаний

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В 2022 году к нацпроекту «Производительность труда» в столице присоединились 111 участников. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Москве с начала 2022 года. В первый год работы к проекту присоединились 111 компаний города — около двух процентов от всех потенциальных участников и около четверти от общего числа предприятий, которые планируется вовлечь в проект в течение трех лет, — заявила министр столичного правительства, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она также добавила, что большая часть компаний относится к обрабатывающим производствам. Кроме того, в «Производительности труда» принимают участие организации из отрасли торговли, транспорта и строительства, 18 из которых на данный момент завершили первый этап.

Москва намерена стать лидером среди российских регионов по количеству участников проекта. Так, до конца 2024-го к инициативе присоединятся еще 380 компаний. По словам Багреевой, в настоящее время данный проект стал одной из важнейших мер поддержки городской экономики. Благодаря программе возможно стимулирование инвестиции бизнеса в развитие за счет высвобождения дополнительных активов и сокращения издержек.

Помимо этого, «Производительность труда» помогает осваивать новые рынки, а также повышать конкурентоспособность продукции. У участников проекта растут объемы производства, продажи, увеличиваются доходы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 15 высокотехнологичных столичных компаний получат в виде грантов на создание и расширение производств более 800 миллионов рублей.