Столица одобрила гранты 15 высокотехнологичным компаниям

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Свыше 800 миллионов рублей получат 15 высокотехнологичных столичных компаний в виде грантов на создание и расширение производств. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, эти предприятия работают в медицинской, фармацевтической, IT и других отраслях.

— Грантовая программа — одна из частей системной работы по замещению продукции иностранных производителей, покинувших Россию, — говорится в сообщении.

Такого рода программа дает возможность отечественным предприятиям компенсировать затраты на покупку объектов недвижимости, подключение к инженерным сетям, приобретение оборудования и программного обеспечения. Также на эти средства можно приобрести права на результаты интеллектуальной деятельности или оплату труда сотрудников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за первые 11 месяцев 2022 года столичные компании нарастили объем производства строительных материалов на 31 процент. По его словам, в прошлом году спрос на продукцию российских компаний значительно вырос.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город предоставил компании «Синикон» участок в ТиНАО, где будет построен завод по производству труб и фитингов из полимерных материалов. Глава города уточнил, что участок был предоставлен по льготной ставке — один рубль в год.