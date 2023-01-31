Ефимов: Объем производства стройматериалов в Москве вырос на 31 процент в 2022 году

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За первые 11 месяцев 2022 года столичные компании нарастили объем производства строительных материалов на 31 процент. Об этом во вторник, 31 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В числе лидеров среди других отраслей оказались предприятия, изготавливающие строительные материалы: за 11 месяцев прошлого года они нарастили объем выпуска на 31,1 процента. Эта продукция используется в том числе при реконструкции и возведении объектов инфраструктуры в Москве и других регионах России, — сказал он.

Заммэра добавил, что в 2022 году спрос на продукцию российских компаний значительно вырос. Этому поспособствовали введенные санкции, в связи с чем многие предприятия перешли на изготовление продукции из отечественных материалов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что сегодня столица оказывает активную поддержку представителям строительной отрасли. Город стимулирует создание новых производственных площадок, что положительно сказывается на конечном результате.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что в период с января по ноябрь 2022 года столичные производители бумаги и бумажных изделий выпустили на 30,7 процента больше продукции, чем за аналогичный период 2021-го. Особым вниманием пользуются те компании отрасли, которые занимаются экопроектами.