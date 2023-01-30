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Сергей Собянин: В рамках масштабного инвестпроекта в Москве появится предприятие по производству труб и фитингов

Александр Афонин
Город
Сергей Собянин: В рамках масштабного инвестпроекта в Москве появится предприятие по производству труб и фитингов
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва, Троицк, Промышленная улица, 13 Карта всех событий

Город предоставил компании «Синикон» участок в ТиНАО, где будет построен завод по производству труб и фитингов из полимерных материалов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 30 января.

— Недавно одобрили еще один проект — по производству труб и фитингов из полимерных материалов в ТиНАО Москвы. Компания «Синикон» без торгов получит от города участок площадью 1,72 гектара и сможет увеличить объемы выпуска своей продукции в 1,3 раза — до семи тысяч тонн изделий в год, — сказал глава города.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр добавил, что участок был предоставлен по льготной ставке — один рубль в год. В строительство завода инвестор намерен вложить более 835 миллионов рублей.

По окончании работ в Москве появится 20 новых рабочих мест, написал Собянин в Telegram-канале. Комплекс площадью 9 тысяч квадратных метров возведут по адресу улица Промышленная, дом 13.

До этого Собянин сообщил, что в ТиНАО скоро появится до 13 тысяч новых рабочих мест. Они создаются в самых разных сферах: промышленно-производственной, торговой, офисной, бытовой, культурно-досуговой, а также административно-деловой.

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