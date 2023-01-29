Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Новые рабочие места в разных сферах скоро появятся в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— За год в ТиНАО построят около 50 деловых и коммерческих объектов, что позволит создать дополнительные рабочие места. Жителям округов больше не придется тратить по несколько часов на дорогу до офиса в центре Москвы, — сказал глава города.

Всего в ТиНАО появится до 13 тысяч новых рабочих мест. Они создаются в самых разных сферах: промышленно-производственной, торговой, офисной, бытовой, культурно-досуговой, а также административно-деловой и инженерно-технической.

1/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 3/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр напомнил, что с 2012 года количество рабочих мест в Новой Москве выросло более чем в три раза. На сегодняшний день их количество достигает почти 300 тысяч, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Собянин сообщил, что до 2032 года территорию площадки «Печатники» особой экономической зоны «Технополис «Москва» планируется увеличить почти в два раза — до 77 гектаров. В рамках работ площадь промышленных и деловых пространств расширится примерно до 1,4 миллиона квадратных метров.

Глава столичного управления Росреестра Игорь Майданов сообщил, что в прошлом году на территории Новой Москвы специалисты поставили на кадастровый учет 20 социально значимых объектов, что составило 25,3 процента от общего числа зданий.