Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин: За год в ТиНАО построят около 50 деловых и коммерческих объектов

Евгений Белоусов
Город
Собянин: За год в ТиНАО построят около 50 деловых и коммерческих объектов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Новые рабочие места в разных сферах скоро появятся в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— За год в ТиНАО построят около 50 деловых и коммерческих объектов, что позволит создать дополнительные рабочие места. Жителям округов больше не придется тратить по несколько часов на дорогу до офиса в центре Москвы, — сказал глава города.

Всего в ТиНАО появится до 13 тысяч новых рабочих мест. Они создаются в самых разных сферах: промышленно-производственной, торговой, офисной, бытовой, культурно-досуговой, а также административно-деловой и инженерно-технической.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
1/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
2/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр напомнил, что с 2012 года количество рабочих мест в Новой Москве выросло более чем в три раза. На сегодняшний день их количество достигает почти 300 тысяч, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Собянин сообщил, что до 2032 года территорию площадки «Печатники» особой экономической зоны «Технополис «Москва» планируется увеличить почти в два раза — до 77 гектаров. В рамках работ площадь промышленных и деловых пространств расширится примерно до 1,4 миллиона квадратных метров.

Глава столичного управления Росреестра Игорь Майданов сообщил, что в прошлом году на территории Новой Москвы специалисты поставили на кадастровый учет 20 социально значимых объектов, что составило 25,3 процента от общего числа зданий.

Работа Новая Москва Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте