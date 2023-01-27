Четверть социально значимых объектов Москвы оформили в 2022 году в ТиНАО

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В прошлом году на территории Новой Москвы специалисты поставили на кадастровый учет 20 социально значимых объектов, что составило 25,3 процента от общего числа зданий. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил руководитель столичного Управления Росреестра Игорь Майданов.

— В 2022 году в Новой Москве оформлено девять дошкольных и четыре среднеобразовательных учреждения, а также четыре медицинских и по одному спортивному, торгово-развлекательному и транспортному объекту, — сказал он.

Глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин добавил, что в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию еще 24 социальных объекта. С их открытием в округах появится более 11 тысяч рабочих мест. Всего к 2035 году планируется возвести около 700 зданий.

До этого в столичном Управлении Росреестра сообщили, что за прошедший 2022 год 21 739 участников программы реновации жилья в Москве зарегистрировали права на новые квартиры. В пятерку лидеров вошли Южный и Северный административные округа Москвы.