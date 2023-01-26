Росреестр назвал лидеров по оформлению прав на квартиры по реновации в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедший 2022 год 21 739 участников программы реновации жилья в Москве зарегистрировали права на новые квартиры. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе городского управления Росреестра.

— Больше всего москвичей, зарегистрировавших право собственности в новых квартирах, живет в Восточном округе столицы — 3125, а также в ЮВАО и ТиНАО — 3066 и 3011 соответственно, — говорится в сообщении.

Кроме того, в пятерку лидеров по общему числу оформленных прав входят Южный и Северный административные округа. На них приходится 2122 и 1841 оформленный документ, говорится на сайте Росреестра.

До этого министр правительства Москвы и глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что всего за 2022 год права на квартиры по реновации оформили более 14 тысяч семей. Также еще 2,1 тысячи семей проживают в новых квартирах по договорам социального найма.

В районе Коньково в рамках реновации специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства жилого дома с подземной автостоянкой. Новостройка будет представлять собой четыре двухсекционных корпуса, которые объединит подземная парковка.