Городской автобус влетел в фонарный столб на северо-западе Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Пассажирский автобус врезался в фонарный столб на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 15 февраля.

Авария произошла на Волоколамском шоссе в районе дома № 63 в 12:12. Женщина — водитель автобуса не справилась с управлением и врезалась в мачту городского освещения. В результате столкновения автобус получил повреждения.

На момент столкновения в транспорте не было пассажиров. Сведений о пострадавших в ДТП не поступало.

Другая авария произошла на Звенигородском шоссе в районе дома № 26б. В результате столкновения нескольких автомобилей движение на участке дороги было затруднено. Проезжую часть освободили только ближе к ночи.