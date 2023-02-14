Проезжую часть на Звенигородском шоссе освободили после крупной аварии
На Звенигородском шоссе освободили проезжую часть после аварии с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 14 февраля.
— Проезжая часть освобождена, — говорится в сообщении.
Авария на Звенигородском шоссе произошла в районе дома № 26б по Магистральной улице вечером 14 февраля. На место были отправлены оперативные службы города, а движение на участке оказалось затруднено.
До этого сообщалось, что на востоке Москвы два автомобиля столкнулись на трамвайных путях. Из-за ДТП маршруты трамваев под номерами 11 и 12 временно изменили.