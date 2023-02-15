Эксперт Митрофанова назвала главные преимущества самозанятости

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Самозанятость — значительно более простой способ начала своего дела, чем индивидуальное предпринимательство. В этом случае граждан освобождают от ряда взносов и ведения учета, однако есть и некоторые минусы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Митрофанова.

Как стать самозанятым?

По ее словам, оформить самозанятость может практически любой человек. Для этого не требуется специальных знаний, подчеркнула собеседница «ВМ».

— У нас в стране реализована очень простая система оформления самозанятости и система администрирования. Зарегистрироваться в приложении «Мой налог» максимально просто. У самозанятых несложная система проведения всех операций и взимания налога, — отметила эксперт.

Митрофанова обратила внимание, что самозанятым не нужно содержать бухгалтера и юриста. Тогда как ИП по статусу и уровню ответственности приравниваются к юридическим лицам и обязаны вести бухгалтерский учет, уточнила специалист.

Чем самозанятость отличается от ИП?

Самозанятость также выгодно отличается от ИП налоговыми послаблениями, подчеркнула эксперт.

— Основное преимущество — льготы по налогообложению. У ИП по упрощенной системе минимальная ставка налога может быть шесть процентов от оборота, а у самозанятых — четыре процента при работе с физлицами. При работе с юрлицами будут те же шесть процентов, — пояснила собеседница «ВМ».

Однако есть и ряд ограничений, которые самозанятые обязаны соблюдать. Так, они могут заниматься не всеми видами работ, не имеют права нанимать сотрудников. Кроме того, оформить статус ИП придется, если доходы за год превысят два миллиона 400 тысяч рублей, уточнила Митрофанова.

Какие есть минусы?

Стоит учитывать, что самозанятые не могут работать в таком статусе на своем предыдущем месте работы, предупредила эксперт.

— Если человек работал в конкретной организации по трудовому договору и прекратил сотрудничество, то с ней как самозанятый он работать не может. В течение двух лет запрещено применять льготный режим самозанятости при сотрудничестве с организацией, с которой человек ранее работал, чтобы работодатели не экономили на налогах, — рассказала специалист.

Самозанятые освобождены от обязательных взносов на социальное страхование, отметила эксперт. С одной стороны, это плюс, а с другой — в случае болезни больничные листы им не оплатят, заключила Митрофанова.

В Москве проходит образовательный проект «Я — самозанятый 3.0». В его рамках в течение года для начинающих предпринимателей проведут 14 бесплатных вебинаров. Там расскажут, какие виды деятельности для самозанятых наиболее востребованы, и познакомят с нюансами ведения своего дела.