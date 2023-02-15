Москва предоставила участок в Рязанском районе для строительства железнодорожных объектов

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Москва, Окская улица Карта всех событий

Столица предоставила в аренду ОАО «Российские железные дороги» участок земли на юго-востоке города. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Как уточняется, на предоставленном участке разместят объекты железнодорожной инфраструктуры общего пользования. Компания получит землю на шесть лет. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, участок расположен в Рязанском районе между Окской улицей и Волжским бульваром.

В конце января министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что столичные власти в 2022 году передали в аренду ОАО «Российские железные дороги» 282 земельных участка для строительства железнодорожной инфраструктуры.

В ходе работ на предоставленных территориях идет строительство железнодорожных путей и платформ, а также развитие пересадочных узлов. Сейчас в городе развиваются приоритетные маршруты, в числе которых Московские центральные диаметры (МЦД): МЦД-1 (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 (Нахабино — Подольск).