Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москва предоставила участок в Рязанском районе для строительства железнодорожных объектов

Араз Салехов
Город
Москва предоставила участок в Рязанском районе для строительства железнодорожных объектов
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Окская улица Карта всех событий

Столица предоставила в аренду ОАО «Российские железные дороги» участок земли на юго-востоке города. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Как уточняется, на предоставленном участке разместят объекты железнодорожной инфраструктуры общего пользования. Компания получит землю на шесть лет. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, участок расположен в Рязанском районе между Окской улицей и Волжским бульваром.

В конце января министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что столичные власти в 2022 году передали в аренду ОАО «Российские железные дороги» 282 земельных участка для строительства железнодорожной инфраструктуры.

В ходе работ на предоставленных территориях идет строительство железнодорожных путей и платформ, а также развитие пересадочных узлов. Сейчас в городе развиваются приоритетные маршруты, в числе которых Московские центральные диаметры (МЦД): МЦД-1 (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 (Нахабино — Подольск).

Строительство РЖД Москва Рязанский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте