Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

На юге столицы подросток помог мошенникам украсть у пенсионерки 450 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве в среду, 15 февраля.

По данным ведомства, 83-летней москвичке на домашний телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что органам требуется помощь в поимке преступников и для этого пенсионерке нужно снять деньги со счета и передать их курьеру. При этом лжеполицейский заверил пожилую женщину, что после проведения операции все средства будут возвращены. Доверчивая жительница района Царицыно согласилась.

После этого аферисты прислали за жертвой такси, которое отвезло ее в отделение банка. Там женщина сняла деньги и отправилась домой. Позже к ней в квартиру пришел курьер, и пенсионерка передала ему 450 тысяч рублей.

Какое-то время гражданка еще ждала обратного звонка, но после поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Стражи порядка обнаружили и задержали курьера, который забирал деньги у пострадавшей. Им оказался 18-летний житель Подмосковья. Теперь он находится под подпиской о невыезде, а полиция продолжает искать его сообщников.

Еще один случай мошенничества произошел в столице. Девушка, продававшая одежду в интернете, обманула более 40 своих клиентов.