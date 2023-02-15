Первый министр Шотландии Стерджен подала в отставку

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен, активно выступающая за независимость от Великобритании, заявила об уходе в отставку в среду, 15 февраля.

— Сегодня я объявляю о своем намерении уйти с должности первого министра и лидера моей партии, — заявила она на пресс-конференции в Эдинбурге.

При этом Стерджен уточнила, что не собирается уходить из политики. Кроме того, она останется на своем посту, пока не будет избран преемник. Свое решение она назвала тщательно продуманным, хотя некоторым оно может показаться внезапным.

Уход Стерджен с поста первого министра, по ее словам, означает, что Шотландская национальная партия сможет выбрать тот путь, который считает верным.

Никола Стерджен занимала свой пост последние восемь лет и активно выступала за проведение референдума по отделению Шотландии от Великобритании, передает РИА Новости.

Осенью прошлого года Стерджен заявила, что борьба за власть внутри правящей Консервативной партии и правительственный кризис в Великобритании приближают независимость Шотландии. Она утверждала, что аргументы в пользу независимости выявляются очень быстро, так как жители с ужасом наблюдают за хаосом, который транслируется на телевизионных экранах.