В России снимут фильм об «Иванушках International» и их фанатках

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Съемки музыкального фильма о популярной в 1990-е годы группе «Иванушки International» начнутся в августе-сентябре, а выход картины в кинотеатрах запланирован на март 2024 года. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил продюсер фильма Дмитрий Пристансков.

— Съемки мы должны начать в августе-сентябре. В апреле будет финальный кастинг. Ведем переговоры, проект в стадии сборки. Кинорелиз, если успеем, сделаем к 7 марта следующего года, — сказал он.

В продюсерском центре Игоря Матвиенко рассказали, что съемки пройдут в Анапе, Краснодаре, Ростове, Сочи и Геленджике.

По сюжету, три подруги, которым в детстве нравились «Иванушки International», после похорон их четвертой приятельницы понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка. Они решают исполнить свою давнюю идею и едут в тур за группой. С ними в поездках оказывается дочка одной из героинь, которая постоянно мешает девушкам исполнить мечту, передает ТАСС.

До этого солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, как поэт-песенник Герман Витке за секунды придумал легендарное имя коллектива.