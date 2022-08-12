«Мы натуральные «Иванушки»: Григорьев-Аполлонов вспомнил, как Витке придумал название группе

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«Иванушки International» не всегда носили такое имя. В начале своего творческого пути они пробовали разные названия для группы. Солист Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, как поэт-песенник Герман Витке за секунды придумал легендарное имя коллектива.

— Первые полгода, когда образовался наш коллектив, мы выступали под разными названиями — не могли придумать главное имя, название для группы. Герман пришел на один из этих концертов. В тот вечер, кажется, мы назывались «Союз Аполлонов». И после, в гримерной, смеясь, сказал, что мы натуральные «Иванушки», — сказал он.

Певец отметил, что именно это название очень понравилось как самой группе, так и фанатам. По его словам, именно «Иванушки» позволили начать собирать стадионы и притягивать толпы поклонниц, передает «Пятый канал».

В пятницу, 12 августа, стало известно, что Герман Витке скончался. Об этом сообщила бывшая жена поэта, певица Ирина Дюкова. Причины смерти не уточняются.

До этого режиссер и актер Сергей Никоненко заявил, что Чулпан Хаматову, Анатолия Белого и Максима Галкина в Европе ждет провал. По его словам, есть только один русскоязычный артист, который был востребован и нужен за границей — Федор Шаляпин.