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Никоненко назвал единственного востребованного за границей российского артиста

Лейла Алиева
Общество
Никоненко назвал единственного востребованного за границей российского артиста
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Режиссер и актер Сергей Никоненко заявил, что Чулпан Хаматову, Анатолия Белого и Максима Галкина в Европе ждет провал.

— Я знаю только одного артиста, кто был востребован и нужен за границей, но при этом исполнял песни на русском языке — это Шаляпин. Ну и балетные, но они-то не говорят, а танцуют. А эти быстро станут не нужны, — поделился он в беседе с Woman.ru.

До этого Никоненко раскритиковал Чулпан Хаматову за антироссийскую позицию. По его словам, ему жаль Хаматову, поскольку считает ее талантливой артисткой, но не понимает, кому российская актриса может быть нужна в прибалтийском государстве.

Также российский журналист Евгений Додолев поделился информацией о гонорарах покинувших Россию знаменитостей — Чулпан Хаматовой, Ренаты Литвиновой, Веры Брежневой и Анны Нетребко. Так, перебравшаяся в Латвию Чулпан Хаматова в общей сложности заработала 17,3 миллиона рублей за время нахождения в России. К примеру, чтение артисткой стихов на фестивале Скрябина обошлось организаторам в 360 тысяч рублей.

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