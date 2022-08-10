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«Оказалась никому не нужной»: Соседов — о возвращении Пугачевой из Израиля в Россию

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Оказалась никому не нужной»: Соседов — о возвращении Пугачевой из Израиля в Россию
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

На днях стало известно, что Примадонна российской эстрады Алла Пугачева намерена вернуться в Россию из Израиля, куда она уехала вместе со своим супругом Максимом Галкиным и детьми. Соответствующую информацию подтвердил латвийский композитор Раймонд Паулс. «Вечерняя Москва» узнала у музыкального критика Сергея Соседова, какая участь ждет звездную чету по возвращении на родину.

По мнению Соседова, Алла Борисовна вряд ли будет заниматься концертной деятельностью после того, как прилетит в Москву. Собеседник «ВМ» уверен, что Пугачеву «никто не ждет с распростертыми руками»:

— Ее карьера закончилась еще в конце 90-х годов прошлого века. О каком творчестве или возвращении на сцену может идти речь? Да и в Израиле, куда она уехала и где проживает большое количество русскоговорящих, она тоже оказалась никому не нужной. Что касается ее желания вернуться, я считаю, она вправе это сделать. Россия — это ее родина, она не делала никаких антироссийских заявлений, поэтому ничто не может помешать Пугачевой приехать домой.

А вот ситуация с Галикиным, который как раз выступал против специальной военной операции, куда сложнее, уверен Соседов:

— Он обязательно вернется, и все будет у него хорошо. Просто Максим сделал несколько серьезных заявлений, которые не пройдут бесследно для него. Как минимум у него не будет концертной деятельности в России. Единственное, на что он может рассчитывать, так это на мелкие корпоративы. Но я хочу вас заверить, что они не пропадут. У этой пары столько денег, что они могут до конца жизни не работать.

Соседов добавил, что многомиллионное состояние артистов позволит даже обеспечить несколько поколений их потомков.

Знаменитости Максим Галкин Алла Пугачева Сергей Соседов
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