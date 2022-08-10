«Оказалась никому не нужной»: Соседов — о возвращении Пугачевой из Израиля в Россию

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

На днях стало известно, что Примадонна российской эстрады Алла Пугачева намерена вернуться в Россию из Израиля, куда она уехала вместе со своим супругом Максимом Галкиным и детьми. Соответствующую информацию подтвердил латвийский композитор Раймонд Паулс. «Вечерняя Москва» узнала у музыкального критика Сергея Соседова, какая участь ждет звездную чету по возвращении на родину.

По мнению Соседова, Алла Борисовна вряд ли будет заниматься концертной деятельностью после того, как прилетит в Москву. Собеседник «ВМ» уверен, что Пугачеву «никто не ждет с распростертыми руками»:

— Ее карьера закончилась еще в конце 90-х годов прошлого века. О каком творчестве или возвращении на сцену может идти речь? Да и в Израиле, куда она уехала и где проживает большое количество русскоговорящих, она тоже оказалась никому не нужной. Что касается ее желания вернуться, я считаю, она вправе это сделать. Россия — это ее родина, она не делала никаких антироссийских заявлений, поэтому ничто не может помешать Пугачевой приехать домой.

А вот ситуация с Галикиным, который как раз выступал против специальной военной операции, куда сложнее, уверен Соседов:

— Он обязательно вернется, и все будет у него хорошо. Просто Максим сделал несколько серьезных заявлений, которые не пройдут бесследно для него. Как минимум у него не будет концертной деятельности в России. Единственное, на что он может рассчитывать, так это на мелкие корпоративы. Но я хочу вас заверить, что они не пропадут. У этой пары столько денег, что они могут до конца жизни не работать.

Соседов добавил, что многомиллионное состояние артистов позволит даже обеспечить несколько поколений их потомков.