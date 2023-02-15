Швейцария не нашла оснований для передачи Украине российских активов

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Правительство Швейцарии признало, что передача Украине замороженных российских активов была бы незаконной. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе швейцарского федерального совета.

— Конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством. Эта мера, в частности, противоречила бы конституционным гарантиям, — говорится в заявлении.

При этом швейцарские власти пообещали и дальше поддерживать Украину, несмотря на ситуацию с российскими активами.

12 февраля второй крупнейший банк Швейцарии Credit Suisse заморозил российские активы на сумму 17,6 миллиарда франков, что эквивалентно более чем 19 миллиардам долларов. Известно, что замороженная сумма оказалась значительно больше, чем официально заблокированная властями Швейцарии, — 7,5 миллиарда франков.

В Евросоюзе заявили, что обладают полномочиями временно задействовать не менее 33,8 миллиарда евро активов ЦБ России. Однако при этом в ЕС опасаются прецедента, который будет создан после претворения плана в жизнь. Чего так опасаются в Евросоюзе и какие ответные действия может предпринять Россия — в материале «Вечерней Москвы».