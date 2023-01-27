«Прямое воровство»: почему Евросоюз боится использовать активы российского ЦБ

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В Евросоюзе заявили, что обладают полномочиями временно задействовать не менее 33,8 миллиарда евро активов ЦБ РФ, сообщает Bloomberg. Юридическая служба уведомила, что такой план осуществим при условии, что активы не будут экспроприированы и будут выполнены определенные условия. Однако при этом в ЕС опасаются прецедента, который будет создан после претворения плана в жизнь. Чего так опасаются в Евросоюзе и какие ответные действия может предпринять Россия — в материале «Вечерней Москвы».

Оснований нет

По словам экономиста и аналитика Александра Разуваева, никаких оснований для использования наших активов у западных стран нет.

— Сама заморозка — уже суровое беззаконие со стороны Запада, а передача денег другому государству — это уже совсем крайность, — считает эксперт.

В свою очередь профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков подчеркнул, что они не имели официальных оснований даже для замораживания золотовалютного резерва России.

— Они меняют правила прямо во время игры, — уверен Юденков. — Поэтому допускается, что часть наших золотовалютных резервов они могут взять и списать. Но чтобы это получилось сделать, необходимо изменить действующее законодательство. Европа намерена сделать это, чтобы арестовать наши счета и направить их якобы на восстановление Украины.

По мнению эксперта, проблема не в заморозке денег, а в том, что их сейчас пытаются использовать против нас.

— Если Европа планирует перенаправить наши деньги, пусть перенаправляет их нам, а не задействует их на оснащение танками Украины, — подчеркнул специалист.

Чего опасается ЕС и как ответит Россия

Разуваев обратил внимание, что эти действия — «прямое воровство» со стороны Европы, и ответ на него последует сразу.

— Они боятся российского ответа, потому что это может коснуться их инвестиций. Если это произойдет, защита прав собственности в мире будет условной, — пояснил аналитик.

Если Запад все же использует наши деньги, по мнению Разуваева, от России последует зеркальный ответ.

— Скорее всего, он коснется ликвидных активов. Прежде всего это инвестиции из недружественных стран на московской бирже: акции, облигации и дивидендах. Это поможет поддержать российский бюджет, — рассказал экономист.

Средства от приватизации и продажи ценных бумаг можно было бы использовать в качестве компенсации советских сберкнижек, которые «сгорели», считает эксперт. Но, скорее всего, их просто продадут, а деньги отправят в федеральный бюджет, заключил Разуваев.