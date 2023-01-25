Евросоюз в миниатюре: политолог Кортунов объяснил, зачем России нужен ЕАЭС

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Если России удастся объединить все страны, которые принимают участие в судьбе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также расширить влияние этой организации на другие территории, есть шанс, что в перспективе это объединение достигнет уровня Европейского союза «в миниатюре». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Андрей Кортунов.

По его словам, на сегодняшний день членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются пять стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

Есть также страны-наблюдатели: Республика Молдова, Республика Узбекистан и Республика Куба, уточнил спикер.

— При определенных благоприятных условиях эта организация может стать значимой экономической величиной в современном мире. Но для этого необходимо, чтобы РФ как центральная система превратилась в локомотив развития этой группировки, — сказал собеседник «ВМ».

Если российская экономика благодаря странам — союзникам по ЕАЭС получит второе дыхание, в таком случае эксперт допускает, что в дальнейшем может произойти то же самое, что произошло в Европе в середине прошлого века.

— Речь идет как раз о зарождении Европейского союза. Его возникновение стало возможным благодаря тому, что в 50-е годы прошлого века произошел быстрый рост немецкой и французской экономик. Именно они стали главными драйверами, которые обеспечили успех европейского экономического сообщества в XX веке, — добавил политолог.

По словам Кортунова, России, к сожалению, еще далеко до таких параметров:

— По последним оценкам, доля стран Евразийского экономического союза, задействованных во внешней торговле с РФ, составляет традиционно около 10–12 процентов. А, например, в Евросоюзе этот показатель для той же Германии составляет около 60 процентов. Что называется, почувствуй разницу.

Есть и другие проблемы, заверил спикер. Так, для расширения организации нужно, чтобы другие страны были заинтересованы в том, чтобы объединиться с ЕАЭС. Но это на сегодняшний день — сложно выполнимая миссия, однако вполне реальная в будущем.

— При нужных условиях и активном участии союзников, как мне кажется, создать «мини»-Евросоюз нам удастся, — добавил эксперт.

Главным конкурентом для ЕАЭС, как и предполагалось, станет Европейский союз.

В заключение спикер подчеркнул, что Евразийский экономический союз сможет составить «мощную конкуренцию на рынке энергоресурсов».

О том, что ЕАЭС может стать одним из мощных и самодостаточных центров нового многополярного мира, в понедельник, 23 января, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в ходе сотрудничества стороны будут делать все возможное для глубинной интеграции на всех направлениях: в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах, сообщает сайт Кремля.

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