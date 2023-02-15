Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пьяный мужчина избил школьницу в костюме ежа на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяный мужчина избил школьницу в костюме ежа на севере Москвы
Фото: shutterstock
Москва, Коровинское шоссе Карта всех событий

На севере столицы пьяный мужчина напал на промоутера в костюме ежа. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией в среду, 15 февраля.

По информации «ВМ», 9 февраля в районе 12:45 выпивший мужчина увидел актера в ростовом костюме ежа недалеко от Коровинского шоссе. Гражданин сперва начал бороться с промоутером, хватать за руки, а после ударил в живот. После пары приемов он узнал, что в костюм одета 14-летняя девочка, а не мужчина.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. По данному факту проводится проверка.

Другой инцидент с нанесением травм подростку произошел на севере Москвы. Охранник торгового жестоко избил 17-летнего посетителя.

Алкоголь Следственный комитет МВД Подростки Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте