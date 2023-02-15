Пьяный мужчина избил школьницу в костюме ежа на севере Москвы

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Москва, Коровинское шоссе Карта всех событий

На севере столицы пьяный мужчина напал на промоутера в костюме ежа. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией в среду, 15 февраля.

По информации «ВМ», 9 февраля в районе 12:45 выпивший мужчина увидел актера в ростовом костюме ежа недалеко от Коровинского шоссе. Гражданин сперва начал бороться с промоутером, хватать за руки, а после ударил в живот. После пары приемов он узнал, что в костюм одета 14-летняя девочка, а не мужчина.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. По данному факту проводится проверка.

Другой инцидент с нанесением травм подростку произошел на севере Москвы. Охранник торгового жестоко избил 17-летнего посетителя.