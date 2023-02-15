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Помощник по дому украл у подмосковной пенсионерки миллион рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Помощник по дому украл у подмосковной пенсионерки миллион рублей
Фото: пресс-служба Госдумы

Мужчина, помогавший по дому пенсионерке в Подмосковье, украл у нее более миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 15 февраля.

По ее словам, преступление произошло в Звенигороде. У 72-летней местной жительницы пропала иностранная валюта, стоимость которой превысила миллион рублей. Пенсионерка обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело «Кража». Вскоре полицейские задержали 61-летнего уроженца Вологодской области, который работал у пожилой женщины помощником по хозяйству в обмен на проживание в доме потерпевшей.

У подозреваемого обнаружили похищенные деньги, которые уже возвращены пенсионерке. Фигуранта заключили под стражу.

Другая кража произошла в подмосковном Подольске. Лжегазовщики похитили у доверчивого пенсионера 90 тысяч рублей.

Подмосковье Московская область МВД Преступления Уголовные дела
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