Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Reuters: Еврокомиссия предложила отключить «Тинькофф», «Альфа-Банк» и Росбанк от SWIFT

Евгений Жуков
Финансы
Reuters: Еврокомиссия предложила отключить «Тинькофф», «Альфа-Банк» и Росбанк от SWIFT
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Европейского союза исключить еще четыре российских банка из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT. Об этом в среду, 15 февраля, рассказало агентство Reuters.

Так, в перечне заявлены «Альфа-Банк», «Тинькофф Банк» и Росбанк, а также Фонд национального благосостояния. Примечательно, что четвертый банк, который предлагается санкционировать, агентство не указало.

Помимо этого, в статье говорится, что под новые ограничения могут попасть резина и асфальт российского производства, а также сталь и алюминий, используемые в строительстве.

Кроме того, страны Евросоюза планируют ввести запрет на вещание арабской службы телеканала RT, а также усилить ограничения на экспорт в Россию электронных схем, тепловизионных камер, транспортных средств и ужесточить контроль над продажей спутниковых данных в Китай, которые, по словам источников Reuters, могут быть переданы российской стороне.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила запретить экспорт в Россию электроники для производства дронов и вертолетов.

Банки Еврокомиссия (ЕК) Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте