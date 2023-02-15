Reuters: Еврокомиссия предложила отключить «Тинькофф», «Альфа-Банк» и Росбанк от SWIFT

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Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Европейского союза исключить еще четыре российских банка из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT. Об этом в среду, 15 февраля, рассказало агентство Reuters.

Так, в перечне заявлены «Альфа-Банк», «Тинькофф Банк» и Росбанк, а также Фонд национального благосостояния. Примечательно, что четвертый банк, который предлагается санкционировать, агентство не указало.

Помимо этого, в статье говорится, что под новые ограничения могут попасть резина и асфальт российского производства, а также сталь и алюминий, используемые в строительстве.

Кроме того, страны Евросоюза планируют ввести запрет на вещание арабской службы телеканала RT, а также усилить ограничения на экспорт в Россию электронных схем, тепловизионных камер, транспортных средств и ужесточить контроль над продажей спутниковых данных в Китай, которые, по словам источников Reuters, могут быть переданы российской стороне.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила запретить экспорт в Россию электроники для производства дронов и вертолетов.