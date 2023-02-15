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ЕК предложила запретить поставки в Россию электроники для дронов и вертолетов

Лейла Алиева
В мире
ЕК предложила запретить поставки в Россию электроники для дронов и вертолетов
Фото: shutterstock

Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить экспорт в Россию электроники для производства дронов и вертолетов. Об этом в среду, 15 февраля, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

— Чтобы поддержать давление на Россию, мы предлагаем десятый пакет мер, он содержит новые торговые запреты, новый контроль за экспортом технологий в Россию. Мы предлагаем ввести ограничения против десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах, таких как дроны, ракеты и вертолеты, — отметила она.

По словам главы Еврокомиссии, новый пакет санкций против России будет на 11 миллиардов евро, передает РИА Новости.

Помимо этого, Евросоюз изучает возможность введения санкционных мер в отношении Росбанка, банка «Тинькофф», а также ФНБ в рамках 10-го пакета санкций.

В Евросоюзе заявили, что обладают полномочиями временно задействовать не менее 33,8 миллиарда евро активов ЦБ России.

Однако при этом в ЕС опасаются прецедента, который будет создан после претворения плана в жизнь. Чего так опасаются в Евросоюзе и какие ответные действия может предпринять Россия — в материале «Вечерней Москвы».

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