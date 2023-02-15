Психолог Винокурова рассказала, почему некоторым нравится одиночество

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Психолог Юлия Винокурова пояснила, почему некоторые люди любят находиться в одиночестве.

Эксперт пояснила, что одиночество для кого-то может быть позитивным и ресурсным состоянием

По словам Винокуровой, при коммуникации у человека выделяется гормон счастья, однако иногда его слишком много, что приводит к желанию побыть наедине с собой. В больших городах много контактов, информационного шума и человеку важно отдохнуть от всего.

По словам эксперта, есть разные типы личности, некоторые уходят в себя, потому что та коммуникация, которая у них есть причиняет им боль, поэтому им безопаснее находится одним.

— Одиночество влияет на здоровье человека, если его использовать неправильно. Оно может быть ресурсным состоянием, а может угнетающим. Поэтому необходимо понимать себя и анализировать свое состояние, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

Психолог, наставник Владлена Ракша считает, что День влюбленных нужно отмечать даже тем, кто пока одинок.