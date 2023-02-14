Психолог Ракша посоветовала отмечать День влюбленных даже одиноким

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Психолог, наставник Владлена Ракша считает, что День влюбленных нужно отмечать даже тем, кто пока одинок.

Она напомнила, что потребность человека в близости является базовой, все хотят истинной и безусловной любви по умолчанию. Если человек находится не в отношениях, в День Святого Валентина в нем могут проявляться страх одиночества, травмы отвержения, обиды, переживания прошлых отношений. Человек закрывается от чувств и эмоций, а не от праздника.

Чтобы помочь себе, и нужно отмечать Валентинов день. Психолог посоветовала способ справиться с негативными эмоциями. Стоит написать валентинку человеку, который ранил, но не отправлять ее, а сжечь. Это поможет отпустить чувства.

Также стоит окружить себя любовью в этот день: купить цветы, сводить в ресторан, нарядиться, купить себе подарок, передает Life.ru.

Популярность Дня святого Валентина в России стремительно снижается. Так, если в 2007 году его отмечал каждый второй житель России, то к 2023 году данный показатель снизился до 13 процентов, передает Nation news.

День всех влюбленных нужно отмечать в том случае, если отношение к этому празднику положительное. У кого же 14 февраля вызывает не самые хорошие эмоции, лучше отказаться от этой идеи. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Наумова.